Erscheinungstermin für Dollhouse: Behind the Broken Mirror

Soedesco und die Indigo Studios haben einen Releasetermin für "Dollhouse: Behind the Broken Mirror" verkündet. Demnach ist es im März soweit.

Konkret ist "Dollhouse: Behind the Broken Mirror" ab 28. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Gameplay-Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Dollhouse: Behind the Broken Mirror" handelt es sich um ein furchteinflössendes Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive, welches eine düstere Geschichte im filmischen Stil erzählt. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Eliza de Moor, einer einst gefeierten Sängerin, die jetzt aber unter Amnesie leidet und nun in den wirren Labyrinthen ihrer eigenen Erinnerungen gefangen ist.