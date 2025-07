Donkey Kong Bananza: Alter des Hauptprotagonisten wird nicht verraten

Nintendo höchstselbst hat jetzt klargestellt, dass man auch in "Donkey Kong Bananza" das Alter von Donkey Kong nicht enthüllen wird. Bei Sidekick Pauline war man diesbezüglich ja bereits etwas freigiebiger.

Während wir also inzwischen wissen, dass Pauline in "Donkey Kong Bananza" 13 Jahre alt sein wird, bleibt das Alter von Donkey Kong somit weiterhin ein Geheimnis. Schade eigentlich, aber der Mario-Konzern erklärt dazu, dass man Fan-Theorien eben weiterhin Raum geben möchte. Und ein Raum für Diskussionen und Spekulationen ist ja manchmal auch was feines, oder?

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint am 17. Juli exklusiv für Switch 2.