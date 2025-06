Donkey Kong Bananza: Die Direct-Präsentation

"Donkey Kong" ist zurück: mit Muckis, Musik, Mysterien – und Bananen. So. Vielen. Bananen. Die heutige "Donkey Kong Bananza"-Direct-Präsentation zeigte mehr von dem kommenden 3D-Abenteuer, das am 17. Juli exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

Alles beginnt auf der Ingot-Insel, in deren Tiefen nichts Geringeres als die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht wurde: Goldene Bananen. Deliziöse Nachrichten für den berühmten Bananenfan Donkey Kong. Doch kurz bevor DK sich dem vergoldeten Leckerbissen hingeben kann, stürzt ihn ein Sturm weit in die Tiefen des Planeten.

Dort trifft er einen seltsamen Felsen, der sich als mysteriöser neuer Verbündeter und schliesslich als die talentierte junge Sängerin Pauline herausstellt. Gemeinsam erkundet das Duo schlagend, stürzend, springend und singend den riesigen Untergrund.

Neue Möglichkeiten, Dinge zu zerschmettern und zerschlagen: Als Donkey Kong können die Spieler mächtige Schläge nutzen, um sich durch Hindernisse und Gegner zu schlagen oder um Fundstücke zu entdecken. Mit dem Sturzflug-Schlag können sie sich beispielsweise tief in die Erde bohren, über Hindernisse rollen und einen Klatscher einsetzen, um versteckte Gegenstände zu finden. Sie können ausserdem Brocken aus der Erde reissen und diese auf Gegner werfen, beim Brocksausen darauf reiten und vieles mehr. Die verschiedenen Fähigkeiten lassen sich kombinieren, was für maximales Chaos sorgt.

Bananza-Formen: Pauline kann Donkey Kongs zerstörerische Fähigkeiten verbessern und durch die Kraft ihres Gesangs sogar vorübergehend seine Gestalt verändern. Dafür benötigt sie sogenannte Bananergie, die durch das Sammeln von Gold aufgebaut wird. Diese erlaubt es Paulines Gesang, die unterschiedlichen Transformationen zu aktivieren, von denen jede ihre eigenen Besonderheiten hat. Wie Kong-Bananza, die DK superstark macht; Zebra-Bananza, die ihn schneller werden und über kurze Strecken sprinten lässt; und die Straussen-Bananza, mit der Donkey Kong fliegen und Eierbomben auf Feinde abwerfen kann.

Ko-op-Modus: Im lokalen Ko-op-Modus steuern zwei Spieler mit jeweils einem Joy-Con 2-Controller Donkey Kong und Pauline, wobei Paulines Gesang mittels der Mausfunktion des Joy-Con 2-Controllers entfesselt werden kann. Mit GameShare2 kann das Spiel geteilt und lokal mit einer weiteren Person gespielt werden, auch wenn diese das Spiel nicht selbst besitzt. Und mit GameChat3 werden Freundinnen und Freunde online per Sprach- oder Videochat eingeladen.

Wettlauf zum Planetenkern: Der Legende nach besitzt der Planetenkern die Fähigkeit, Herzenswünsche zu erfüllen – also begeben sich Donkey Kong und Pauline auf die Reise, ihn zu finden. Pauline erhofft sich, so einen Weg zurück an die Oberfläche zu finden, während DK um mehr Bananen bitten will. Doch sind sie nicht die einzigen, die den Planetenkern im Blick haben: Auch die Void Company will ihn erreichen und für ihre eigenen schändlichen Zwecke nutzen. Der Einfluss des schurkischen Bergbauunternehmens erstreckt sich über alle Schichten des Planeten. Sie sind nicht nur für den bananenstehlenden Strudel verantwortlich, der Donkey Kong überhaupt erst in den Untergrund getrieben hat – auf ihre Kappe geht auch Paulines Verwandlung in den seltsamen Felsen. Es gilt, sich unbedingt vor VoidCo durch die Tiefe bis zum Planetenkern zu graben.

Sammel-Items: Während sich die Spieler durch den Untergrund graben, schlagen und schmettern, können sie nützliche Gegenstände entdecken. So lohnt es sich etwa, Ausschau nach goldenen Bananen zu halten. Diese sogenannten Banandium-Juwelen sind in der Erde vergraben, hinter Mauern versteckt und manchmal auch einfach offen in der Spielwelt zu finden. Durch das Sammeln dieser Juwelen erhalten die Spieler Fertigkeitspunkte, die DKs Stärke erhöhen und es ermöglichen, neue Fähigkeiten zu erlernen. Banandium-Juwelen können auch in Zeitkämpfen, Side-Scrolling-Leveln, Hindernisparcours und vielen weiteren Herausforderungen verdient werden. Ausserdem können die Spieler bei ihrer Erkundung bananenscheibenförmige Gegenstände, sogenannte Banandium-Chips, und Goldklumpen, auch Banandium-Gold genannt, finden. Banandium-Chips lassen sich im Chip-Wechsler gegen Banandium-Juwelen und -Gold im Kramladen gegen nützliche Gegenstände eintauschen. Bei ihren Ausgrabungen können die Spieler zudem Fossilien entdecken und diese in den Style-Shops gegen verschiedene Modeartikel für Donkey Kong und Pauline eintauschen, von denen einige nützliche Vorteile mitbringen. Auch neue Fellfarben für DK sind im Tausch gegen Fossilien zu haben.

Neue und bekannte Gesichter: Während Donkey Kong und Pauline mehr über die schurkischen Machenschaften der Void Company herausfinden, lernen sie viele Bewohnerinnen und Bewohner des Untergrunds kennen. Neben den Ältesten begegnen sie bekannten Gesichtern wie Cranky Kong und seinem Gefährten Rambi. Ausserdem treffen sie auf Grumpy Kong, Poppy Kong und andere Einwohner, die für Void Kong, den Anführer der VoidCo, arbeiten.

Unterschlüpfe und Teleportaale: In der Unterwelt können sich die Spieler eine Pause gönnen und in einem bequemen Bett schlafen, um neue Energie zu tanken. Dabei lässt sich sogar die Musik auswählen, die derweil gespielt wird. Und wenn die Spieler bereits bekannte Gebiete erneut erkunden möchten, stehen ihnen Teleportaale zur Verfügung: unterirdische Aale, die sie schnell von Ebene zu Ebene bringen.

Kreative Spielmodi: In "Donkey Kong Bananza" warten verschiedene Spielmodi und Spielmöglichkeiten auf die Abenteurer. Im Fotomodus können sie den Kamerawinkel ändern und weitere Einstellungen vornehmen, um den perfekten Schnappschuss einzufangen. Im Modus DK Artist wiederum haben sie die Möglichkeit, eine Pause von der Action einzulegen und per Maus-Steuerung der Joy-Con 2 Designs in Stein zu meisseln. Wer seinem Meisterwerk den letzten Schliff verleihen möchte, kann sogar die Beleuchtung ändern und Bananeneffekte hinzufügen.