Donkey Kong Bananza: Entwickler bekannt

Bei einer Vorab-Präsentation hat Nintendo den Entwickler von "Donkey Kong Bananza" verraten. Dabei wurde ein bekannter Name enthüllt.

Demnach entstand "Donkey Kong Bananza" bei Nintendo EPD Tokyo, also dem Team hinter "Super Mario Odyssey". Unklar ist jedoch immer noch, ob zentrale Personen wie etwa Director Kenta Motokura oder Produzenten wie Yoshiaki Koizumi und Koichi Hayashida wieder daran beteiligt sind. Für diese Info müssen wir wohl auf den Abspann des Spiels warten.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint am 17. Juli exklusiv für Switch 2.