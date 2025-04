Donkey Kong Bananza vorgestellt

Zum Abschluss der gestrigen Switch-2-Präsentation stellte Nintendo "Donkey Kong Bananza" vor. Einen Trailer dazu hatte man ebenfalls zu bieten.

Hier wird "Donkey Kong Bananza" knapp zweieinhalb Minuten lang präsentiert. Dabei gibt es etwa Impressionen von der Spielwelt und einigen Charakteren zu sehen.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint am 17. Juli exklusiv für Switch 2.