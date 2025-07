Frische Informationen zu Donkey Kong Bananza

Nintendo höchstselbst hat jetzt neue Informationen zu "Donkey Kong Bananza" verraten. So wissen wir nun etwa, wann die Entwicklung des Spiels begann.

Konkret sagt Produzent Kenta Motokura, dass man nach der Fertigstellung von "Super Mario Odyssey" im Jahr 2017 mit der Konzipierung und Entwicklung von "Donkey Kong Bananza" loslegte. Ganz ursprünglich habe man dabei tatsächlich über eine Veröffentlichung für die erste Switch nachgedacht. Schnell hätten aber einige technische Hürden, wie etwa die vielen zerstörbaren Objekte, dafür gesorgt, dass der Titel nur auf dem Switch-Nachfolger zu realisieren war.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint übermorgen exklusiv für Switch 2.