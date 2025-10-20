Donkey Kong Bananza: DK-Insel & Smaragdrausch: In-Game-Events

Ab dem 28. Oktober finden in "Donkey Kong Bananza" für Nintendo Switch 2 monatliche In-Game-Events statt, bei deren Abschluss exklusive Statuen winken. An den zeitlich limitierten Herausforderungen können sich alle Spieler versuchen, die den kostenpflichtigen DLC "DK-Insel & Smaragdrausch" besitzen und das Hauptabenteuer abgeschlossen haben.

Während jedes Event-Zeitraumes steht eine besondere Smaragdrausch-Herausforderung zur Verfügung, die die gewohnte Formel durch festgelegte Bedingungen auf den Kopf stellt. Wenn die ihr etwa einen der drei zur Verfügung stehenden Smaragd-Vorteile auswählt, die ihr durch Fossilien und Banandium-Juwelen erhalten könnt, bleiben die restlichen Optionen bei jedem Durchgang dieselben.

Das Erreichen der Zielpunktzahl wird mit besonderen Statuen und Banandium-Chips belohnt, die gegen reguläre Statuen eingetauscht werden können. Ihr könnt die Herausforderung während der Dauer des Events beliebig oft wiederholen.

Das erste Event "Chip-Fieber" findet vom 28. Oktober um 9 Uhr bis zum 4. November um 8:59 Uhr statt. Während dieses Zeitraums könnt ihr euch euren Weg durch die DK-Insel bahnen, um die Statuen von Enguarde und Kong-Bananza zu ergattern.

In "Donkey Kong Bananza" schlägt, greift, wirft, klettert und schmettert sich DK durch ein actionreiches 3D-Abenteuer voller Zerstörung, Rätsel und tierischer Verwandlungen. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Pauline nimmt er Kurs auf den Planetenkern, der laut der Legende die Macht besitzt, Herzenswünsche zu erfüllen.