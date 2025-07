Gameplay aus Donkey Kong Bananza

Falls ihr noch eine Entscheidungshilfe zu einem eventuellen Kauf von "Donkey Kong Bananza" braucht, hätten wir da vielleicht etwas für euch. Nintendo hat inzwischen nämlich die ersten 15 Minuten daraus veröffentlicht.

Hier gehen wir unsere ersten Schritte in der Spielwelt von "Donkey Kong Bananza". Ausserdem lernen wir gleichzeitig die Grundlagen der Steuerung kennen. Insgesamt macht das Material Lust auf den Fortgang des Abenteuers.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erschien gestern exklusiv für Switch 2.