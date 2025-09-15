Donkey Kong Bananza: Gameplay aus dem "DK-Insel & Smaragdrausch"-DLC

Nintendo hat am Freitag überraschend den kostenpflichtigen "DK-Insel & Smaragdrausch"-DLC für "Donkey Kong Bananza" veröffentlicht. Für alle eventuell noch unentschlossenen Käufer, haben wir jetzt vielleicht eine Entscheidungshilfe parat.

Hier werden uns nämlich die ersten 30 Minuten aus dem "DK-Insel & Smaragdrausch"-DLC für "Donkey Kong Bananza" gezeigt. Danach sollte jeder angemessen auf die Erweiterung eingestimmt sein, da sämtliche Facetten davon ausführlich demonstriert werden.

Die "DK-Insel & Smaragdrausch"-Erweiterung für "Donkey Kong Bananza" ergänzt das Hauptspiel um ein umfangreiches DLC-Paket, das uns auf die Heimatinsel von Donkey Kong führt. DK-Insel präsentiert dabei bekannte Schauplätze wie etwa DK's Treehouse, die Gangplank Galleon und weitere ikonische Orte in modernisierter Optik. Wir können In-Game-Fotos mit Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong, Rambi und Squawks aufnehmen und die Insel mit exklusiven Charakter-Statuen dekorieren, welche sich über Banandium-Chips freischalten lassen. Versteckte Bonuslevel warten zudem in Minenwagenstrecken und Dschungelruinen auf Entdeckung.

Der neue Spielmodus Smaragdrausch fordert zudem schnelle Reflexe und präzises Timing. In zunehmend schwierigen Herausforderungen sammeln wir darin Smaragderz und erledigen Nebenmissionen, um exklusive Perks freizuschalten. Regelmässig stattfindende zeitlich begrenzte Events erweitern zudem das Angebot um besondere Belohnungen, darunter Statuen, die nur in diesen Events verfügbar sind.

"Donkey Kong Bananza" erschien am 17. Juli exklusiv für Switch 2.