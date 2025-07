Donkey Kong Bananza im Launch-Trailer

Donkey Kong ist zurück – und hat neben seinem enormen Appetit auch die junge Pauline im Gepäck. In "Donkey Kong Bananza", das heute für Nintendo Switch 2 erscheint, klettert, schlägt, gräbt und wirft sich das ungleiche Duo durch die Tiefen eines actionreichen 3D-Abenteuers. Der Trailer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo zeigt, was sie auf ihrer Reise erwartet.

Wenn in den Höhlen der Ingot-Insel nicht weniger als goldene Bananen entdeckt werden, lässt sich Donkey Kong diesen Leckerbissen des Jahrhunderts auf keinen Fall entgehen. Doch ein Wirbelsturm kommt DK in die Quere und schleudert ihn weit in die Tiefen des Planeten. Dort trifft er auf einen seltsamen Felsen, der sich später als die talentierte junge Sängerin Pauline herausstellt. Gemeinsam erkunden sie die unterschiedlichen Schichten der unterirdischen Welt, um zum Planetenkern zu gelangen. Denn dieser, so besagt es die Legende, hat die Fähigkeit, Herzenswünsche zu erfüllen.

Die Void Company, ein schurkisches Bergbauunternehmen, hat ebenfalls ein Auge auf den Planetenkern geworfen. VoidCo ist nicht nur für den Sturm verantwortlich, der DK überhaupt erst in den Untergrund getrieben hat – sie haben auch Pauline in den seltsamen Felsen verwandelt.

Doch zum Glück weiss sich Donkey Kong zur Wehr zu setzen. Ihm stehen mächtige Manöver zur Verfügung, mit denen er sich gleichermassen durch Hindernisse wie Gegner schlagen und unterirdische Entdeckungen machen kann. Pauline kann DKs zerstörerische Fähigkeiten verstärken und ihn durch die Kraft ihres Gesanges dazu bringen, sich vorübergehend in animalische Formen zu verwandeln. Diese sogenannten Bananzas sind vielseitig wie nützlich: Die Kong-Bananza etwa gewährt DK enorme destruktive Kräfte, während ihn die Zebra-Bananza schneller werden lässt und er dank der Straussen-Bananza sogar fliegen und Eierbomben auf Gegner abwerfen kann.

Doch es gibt auch vieles zu entdecken – goldene Bananen etwa. Die sogenannten Banandium-Juwelen sind hinter Mauern, unter der Erde und manchmal sogar direkt im Freien vergraben. Durch das Sammeln dieser Schätze erhalten die Spieler Fertigkeitspunkte, mit denen sie DKs Gesundheit sowie die Kraft seiner Schläge erhöhen und ihm sogar völlig neue Fähigkeiten erlernen lassen können. Es warten noch viele weitere Sammel-Items darauf, ausgegraben zu werden, darunter Fossilien, die in Style-Shops gegen verschiedene Outfits für Donkey Kong und Pauline eingetauscht werden können. Auch neue Fellfarben für DK lassen sich in diesen Shops ergattern.

Teilen die Spieler einen Joy-Con 2-Controller mit einem Freund oder einer Freundin, können sie "Donkey Kong Bananza" gemeinsam im Ko-op-Modus spielen. Der Mitspieler übernimmt den Part von Pauline und feuert mit der Maus-Steuerung Stimmattacken ab. Dank GameShare ist es zudem möglich, das Spiel lokal oder online mit einem Freund oder einer Freundin zu teilen, sodass beide auf ihrer eigenen Konsole spielen können – selbst wenn sie nur ein Exemplar des Spiels besitzen. Darüber hinaus ist es möglich, Freundinnen und Freunde online mit GameChat per Sprach- oder Videochat zu einer Spielsession einzuladen.

"Donkey Kong Bananza" unterstützt darüber hinaus amiibo. Eine Donkey Kong & Pauline-amiibo-Figur erscheint zeitgleich mit dem Spiel am 17. Juli. Scannen Spieler die Figur, können sie Paulines Diva-Kleid frühzeitig freischalten und KONG-Kacheln mit explosiver Kraft erhalten.

Werden Donkey Kong und Pauline den Planetenkern erreichen? Das zeigt sich ab heute in "Donkey Kong Bananza" für Nintendo Switch 2.