Donkey Kong Bananza mit lokalem Mehrspieler-Modus?

Es könnte sein, dass "Donkey Kong Bananza" auch über einen lokalen Mehrspieler-Modus verfügen wird. Zumindest wurde jetzt ein klarer Hinweis dafür gesichtet.

So ist einigen wachsamen Augen nicht entgangen, dass "Donkey Kong Bananza" mittlerweile im entsprechen Bereich auf der offiziellen Nintendo-Website auftaucht. Gleichzeitig wird die Spieleranzahl im eShop immer noch nicht angegeben. Diesbezüglich werden von einigen bereits Parallelen zu "Super Mario Odyssey" gezogen, wo Nintendo seinerzeit ähnlich agierte.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint am 17. Juli exklusiv für Switch 2.