Technik-Analyse zu Donkey Kong Bananza

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Donkey Kong Bananza" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier thematisiert man über 21 Minuten lang die Technik von "Donkey Kong Bananza". Dabei attestiert man den Entwicklern grundsätzlich sehr gute Arbeit, auch wenn es noch minimale Schönheitsfehler gibt. So sind manchmal kleinere Probleme bei der Bildqualität oder der Framerate zu bemerken.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint heute exklusiv für Switch 2.