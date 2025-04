Zweiter Charakter für Donkey Kong Bananza enthüllt

Nintendo höchstselbst bzw. der koreanische Arm des Mario-Konzerns hat durhc den Upload eines alternativen Artworks einen weiteren Charakter von "Donkey Kong Bananza" enthüllt. Wer nicht gespoilert werden will, sollte also jetzt mit dem Lesen dieser News aufhören.

Demnach wird auch eine jüngere Version von Pauline in "Donkey Kong Bananza" vorzufinden sein. Besagte Pauline war etwa schon als Bürgermeisterin des Citylandes in "Super Mario Odyssey" anzutreffen. Dies nährt Spekulationen, wonach es sich bei "Donkey Kong Bananza" um ein Prequel zu den bisherigen Teilen handeln könnte.

Bei "Donkey Kong Bananza" handelt es sich um ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

"Donkey Kong Bananza" erscheint am 17. Juli exklusiv für Switch 2.