Don't Kill Them All: Demo und neuer Trailer verfügbar

Fika Productions, das Team hinter "Ship of Fools", ist mit "Don’t Kill Them All" zurück, einem brachialen rundenbasierten Strategiespiel mit Aufbauelementen, das von einer zu über 100 Prozent finanzierten Kickstarter-Kampagne getragen wird! Das Studio hat im Rahmen des Quebec Games Showcase einen neuen Trailer zum Titel präsentiert und gleichzeitig eine kostenlose Early-Demo gestartet, die ab sofort verfügbar ist.

"Don’t Kill Them All" ist kein typisches Strategiespiel; es wird von einem einzigartigen Rage-System angetrieben, bei dem es wichtiger ist, zu wissen, wann man aufhören sollte zuzuschlagen, als einen finalen Treffer zu landen. Raubzüge führen euch in prozedural generierte Umgebungen, die von ungewöhnlichen NPCs, verborgenen Geheimnissen sowie zunehmenden Gefahren und Gegnern mit Lebenspunkten geprägt sind. Aber denkt dran: Orks sterben nicht, sie toben! Wenn deine Orks ins Gesicht getroffen werden, Ressourcen verlieren oder zu oft in einer Runde angreifen, steigt ihre Wut. Ist die Anzeige voll, explodieren die Orks in einem „Kill them all!”-Rausch! Gewinnt den Kampf, indem ihr die Kontrolle zurückerlangt.

Doch wenn jeder Ork zur gleichen Zeit ausrastet, lösen sich der Raubzug und alles, was ihr euch vorgenommen habt, in Rauch auf …