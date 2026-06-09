Don’t Kill Them All: Neuer Trailer

Die Entwickler von "Ship of Fools", Fika Productions, haben einen neuen Trailer zu "Don’t Kill Them All" veröffentlicht. Gleichzeitig erscheint eine neue Demo, während der Start des Early Access für Herbst 2026 geplant ist.

Die neue Demo bietet Spielern einen ersten Einblick in die neuesten Ergänzungen von "Don’t Kill Them Alls" Mischung aus Basisaufbau und rundenbasierter Strategie. Freut euch auf erweitertes Gameplay, brandneue Lager-Anpassungsmöglichkeiten und die ständige Herausforderung, die Wut eurer Orks unter Kontrolle zu halten.

Worauf wartet ihr also noch? Plündert, raubt und zieht euch rechtzeitig zurück, bevor eure Orks die Kontrolle verlieren und es heisst: DON’T KILL THEM ALL!

Die neueste Demo von "Don’t Kill Them All" ist ab sofort verfügbar und wird vom 15. bis 22. Juni im Rahmen des Steam Next Fest präsentiert.