Don't Nod: Jobs in Gefahr

Nachdem es hinter den Erwartungen zurückgebliebene Quartalszahlen bereits andeuteten, wurde jetzt auch offiziell bestätigt, dass Jobs bei Don't Nod in Gefahr sind. Ein Statement liegt ebenfalls vor.

So gibt Don't Nod bekannt, dass aufgrund von Restrukturierungsmassnahmen 69 Jobs in Gefahr sind. Im Jahr 2022 hatte man etwa 320 Angestellte. in einem offiziellen Statement sagt CEO Oskar Guilbert dazu:

"Unsere Halbjahresergebnisse für 2024 spiegeln die schwache wirtschaftliche Leistung unserer letzten Veröffentlichung wider, trotz guter Bewertungen auf Metacritic, sowie die buchhalterischen Auswirkungen der Entscheidungen, die wir treffen mussten. Die im letzten Frühjahr angekündigten Massnahmen zur Leistungssteigerung scheinen nicht mehr auszureichen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten. Deshalb haben wir den Arbeitnehmervertretungen heute ein Reorganisationsprojekt vorgestellt, das Don't Nod auf einen neuen Entwicklungspfad bringen könnte. Ich bin mir der Auswirkungen, die dieses Projekt auf alle unsere Mitarbeiter haben kann, voll bewusst. Die Sicherung der Ressourcen unseres Unternehmens und die Wiederherstellung seiner Fähigkeit, in einer zunehmend wettbewerbsorientierten und selektiven Branche mehr zu leisten, sind äusserst notwendig."

Don't Nod wurde im Jahr 2008 gegründet. Dem Studio verdanken wir unter anderem diverse Teile von "Life is Strange" und "Tell Me Why".