Entlassungen bei Don't Nod

Was sich bereits im vergangenen Oktober im Anschluss an die Bekanntgabe enttäuschender Quartalszahlen abzeichnete (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), wurde jetzt leider Realität. Oder mit anderen Worten ist es auch bei Don't Nod zu Entlassungen gekommen.

Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt zwar noch nicht vor, aber erste Postings in den sozialen Medien lassen vermuten, dass vor allem Don't Nods Sitz in Montreal von dem Stellenabbau betroffen ist. So haben etwa bereits Mathieu Tremblay (Senior Game & Level Designer) und Sandra Comier (Leiterin der Qualitätssicherung) publik gemacht, dass sie ihre Stelle verloren haben. Hauptgrund dafür sind die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkäufe von "Jusant" und "Banishers: Ghosts of New Eden"

Don't Nod wurde am 1. Mai 2008 gegründet und hatte im Jahr 2022 rund 320 Mitarbeiter.