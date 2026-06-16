Don't Nod bald zahlungsunfähig?

Aktuell mehren sich auch die Gerüchte über eine angespannte finanzielle Lage bei Don't Nod Entertainment. So könnte der Entwickler der "Life is Strange"-Teile schon bald zahlungsunfähig sein.

So hat ein Bericht von Wirtschaftsprüfern offenbar ergeben, dass die verfügbaren Finanzreserven von Don't Nod Entertainment ohne zusätzliche Mittel spätestens im November aufgebraucht sein könnten. Grundlage dafür sind interne Prognosen des Managements und eine zum 7. April ausgewiesene Liquidität von etwa 8,8 Millionen Euro.

Besagte Wirtschaftsprüfer weisen darauf hin, dass bisher keine gesicherten Finanzierungszusagen vorliegen. Gespräche mit potenziellen Partnern und Investoren hätten bis Ende Mai nicht zu verbindlichen Vereinbarungen geführt. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die Entscheidung von Grossaktionär Tencent, sich weder an einer geplanten Kapitalerhöhung zu beteiligen noch laufende Projekte über Koproduktionsmodelle zu unterstützen.

Don't Nod prüft aktuell verschiedene Gegenmassnahmen: Dazu zählen unter anderem eine externe Finanzierung für laufende Projekte, eine Reduzierung von Umfang und Budget interner Produktionen sowie eine schnellere Markteinführung einzelner Titel. Projektbezogene Auslagerungen und Auftragsarbeiten für externe Marken stehen ebenfalls im Raum. Für das Projekt mit dem Codenamen "P14" sowie "Aphelion" werden zudem Anpassungen geprüft, um die kommerzielle Perspektive zu verbessern.

Bei Don't Nod war es schon im Juni 2025 zu Entlassungen gekommen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Don't Nod wurde am 1. Mai 2008 gegründet.