Doom Eternal: PC-Version jetzt mit Mod-Support

Entwickler id Software hat für die PC-Fassung von "Doom Eternal" jetzt Mod-Unterstützung ergänzt. Der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

Demnach ergänzt das jüngste Update einen Mod-Browser für "Doom Eternal". Alternativ kann auch auf ein Mod-Tool zurückgegriffen werden, um eigene Mods zu erstellen.

In "Doom Eternal" haben die Armeen der Hölle die Erde erobert. Wir werden darin in der Einzelspieler-Kampagne zum Slayer, um die Dämonen in sämtlichen Dimensionen zu bezwingen und damit die Auslöschung der Menschheit aufzuhalten. Das Einzige, was sie fürchten, sind wir.

"Doom Eternal" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.