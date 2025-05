Mittlerweile hat Bethesda auch einen Auszeichnungstrailer zu "Doom: The Dark Ages" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns genau eien Minute lang ein flotter Mix aus teilweise imposanten In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird also im Prinzip kurz, knapp und präzise erklärt, was den Ego-Shooter ausmacht.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erschien am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.