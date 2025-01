Momentan zirkuliert das Gerücht, dass "Doom: The Dark Ages" auch für Switch 2 erscheinen könnte. Zumindest wurde schonmal ein vielversprechendes Indiz dafür gesichtet.

So sagt der normalerweise gut informierte Xbox-Leaker extas1s, dass "Doom: The Dark Ages" auch für den Switch-Nachfolger umgesetzt wird. Bethesda hat sich zwar noch nicht zu dem Thema geäussert, aber Phil Spencer sagte bereits allgemeiner, dass Nintendo von Microsoft mit seiner Software-Bibliothek unterstützt wird. Konkrete Namen nannte er in diesem Kontext aber leider nicht.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.