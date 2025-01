Doom: The Dark Ages ohne Multiplayer

id Software hat jetzt in Person von Executive Producer Marty Stratton klargestellt, dass "Doom: The Dark Ages" keinen Multiplayer bieten wird. Stratton tätigte diese Aussage während eines Q&A, welches im Rahmen des gestrigen Developer Direct stattfand.

Stattdessen liegt der inhaltliche Fokus von "Doom: The Dark Ages" auf der Kampagne. Diese sei die bisher umfangreichste in der Geschichte der Serie und geradezu episch. Bei der gestrigen Präsentation wurden ja deren unterschiedliche Facetten genauer vorgestellt.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.