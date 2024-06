Doom: The Dark Ages vorgestellt

Als zweiter Titel wurde beim Xbox Games Showcase "Doom: The Dark Ages" enthüllt. Ein erster Trailer dazu wurde ebenfalls geboten.

Hier wird "Doom: The Dark Ages" etwas mehr als zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei wird das bewährte Gameplay geboten und die Entwickler versprechen zudem storytechnisch, dass der Ego-Shooter die Ursprünge der Wut des Doom Slayers erzählt. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für Xbox Series X und den PC. Eine Umsetzung für PS5 ist zwar bisher noch nicht offiziell bestätigt, aber stark anzunehmen.