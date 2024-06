Erste Technik-Analyse zu Doom: The Dark Ages

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich erstmals mit der technischen Seite von "Doom: The Dark Ages" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das den jetzigen Stand gut zusammenfasst.

Hier wird die Technik von "Doom: The Dark Ages" anhand des auf dem Xbox Games Showcase gezeigten Trailers über neun Minuten lang thematisiert. Dabei sind unter anderem einige Evolutionen auf grafischer Ebene, wie etwa erstmals die Verwendung von volumetrischen Wolken, zu erkennen.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.