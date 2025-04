Erster Blick auf die Technik von Doom: The Dark Ages

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich erstmals mit der technischen Seite von "Doom: The Dark Ages" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das jetzt schon diesbezüglich einige interessante Antworten gibt.

Hier wird die Technik von "Doom: The Dark Ages" fast genau 19 Minuten lang analysiert. Diese offenbart unter anderem ein Upgrade für die Engine, was sich etwa bei den zerstörbaren Objekten oder realistischen Wassereffekten zeigt. Physikeffekte haben ebenfalls einen signifikanten Sprung nach vorne gemacht.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.