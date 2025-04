Microsoft hat eine Limited Edition Collection zu "Doom: The Dark Ages" vorgestellt. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein Trailer.

Hier wird uns die Limited Edition Collection zu "Doom: The Dark Ages" 47 Sekunden lang in bewegten Bildern demonstriert. Die Xbox Series X und die entsprechenden Controller im Look des kommenden Ego-Shooters werden uns mit feurigen Sequenzen schmackhaft gemacht.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.