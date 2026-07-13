Doom: Neuer Teil in Entwicklung?

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass bei id Software an einem weiteren Teil von "Doom" gearbeitet wird. Wir fassen sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Demnach schreibt Tom Warren von The Verge, dass id Software an einem neuen Teil von "Doom" werkelt. Die Entlassungen dort waren laut ihm zwar tiefgreifend, aber nach seinen Informationen wurde das Studio nicht zu einem Support-Studio gemacht. Vielmehr befindet sich dort ein frischer Teil der renommierten Ego-Shooter-Reihe in einer frühen Entwicklungsphase.

id Software hat sich bisher nicht zu dem Thema geäussert. Folglich müssen wir die Angaben als Gerücht verbuchen, halten euch aber selbstverständlich auf dem Laufenden.

"Doom: The Dark Ages", der bislang jüngste Teil der Reihe, ist seit 15. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. der "Revelations"-DLC dafür wurde erst am 7. Juli veröffentlicht.