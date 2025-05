Physische Version von Doom: The Dark Ages benötigt offenbar Download

Erste Käufer von "Doom: The Dark Ages" berichten, dass offenbar auch die physische Version des Ego-Shooters einen Download benötigt. Auf den Datenträgern ist demnach wohl nur ein Bruchteil der benötigten Dateien vorhanden.

Um es in Zahlen auszudrücken: Auf dem Datenträger der Xbox-Fassung von "Doom: The Dark Ages" befinden sich offenbar nur 342 MB an Daten. Die PS5-Fassung hat es wohl noch schlimmer erwischt, denn hier sind es lediglich 85 MB. Der komplette Ego-Shooter hat aber einen Umfang von rund 85 GB, weswegen ein Download folglich unumgänglich ist. Bethesda hat dies bisher jedoch noch nicht kommentiert.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.