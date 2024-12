Releasemonat von Doom: The Dark Ages bekannt?

Es könnte sein, dass der Releasemonat von "Doom: The Dark Ages" inzwischen durchgesickert ist. Zumindest hat ein bekannter Leaker diesbezüglich eine sehr interessante Angabe gemacht.

So behauptet der renommierte Xbox Leaker extas1s, dass "Doom: The Dark Ages" irgendwann im Mai 2025 veröffentlicht wird. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich nicht, aber zumindest schonmal ein guter Indikator.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.