Es könnte sein, dass der genaue Releasetermin von "Doom: The Dark Ages" durchgesickert ist. Über den Erscheinungsmonat des Ego-Shooters hatte ein renommierter Leaker ja bereits im Dezember 2024 geplaudert (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

So war einer französischen Website kurzzeitig zu entnehmen, dass "Doom: The Dark Ages" angeblich am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC erscheint. Klarheit dürften wir aber schon heute Abend haben, wenn um 19 Uhr die diesjährige Developer-Direct-Präsentation ausgestrahlt wird. Dort thematisiert man nämlich auch den kommenden Ego-Shooter von id Software.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" war im Juni 2024 mit einem ersten Trailer offiziell vorgestellt worden.