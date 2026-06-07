Erster DLC für Doom: The Dark Ages angekündigt

Vor etwas mehr als einem Jahr durften wir als der Slayer in "Doom: The Dark Ages" in einer Mischung aus Science Fiction und Mittelalteraction gegen die Dämonen aus der Hölle antreten. Zwar war bereits bekannt das es Story-DLC erhalten wird, doch dieser wurde heute mit einem blutigen Trailer auch angekündigt.

Die Entwickler versprechen neue Levels mit tieferen Puzzles, neuen dämonischen Gegnern und noch mehr Geheimnissen. Im Trailer bekommen wir zum Beispiel auch gleich den Kettenspeer gezeigt, eine neue Nahkampfwaffe für den Slayer, um noch mehr Dämonen dorthin zurückschicken wo sie herkommen. Der "Doom: The Dark Ages" DLC mit dem Titel Revelation wird schon am 7. Juli 2026 auf allen Plattformen erscheinen auf denen das Hauptspiel schon erhältlich ist.