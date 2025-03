Spekulationen um das Ende von Doom: The Dark Ages

Wie wir spätestens seit dem Developer Direct im Januar wissen, ist "Doom: The Dark Ages" ein Prequel zu "Doom" und "Doom Eternal". Dies hat für einige Spekulationen bezüglich des Endes gesorgt.

Entwickler id Software sagt dazu bisher nur, dass man, ohne spoilern zu wollen, vielleicht nicht unbedingt das logischste Ende für "Doom: The Dark Ages" erwarten solle. Gerade mit Hinblick auf kommende Erweiterungen würde dieses nämlich gar keinen Sinn ergeben. Letztlich bleit uns diesbezüglich sowieso nichts anderes übrig, als auf den Release des Ego-Shooters zu warten.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.