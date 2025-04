Ungefährer Umfang von Doom: The Dark Ages

Director Hugo Martin von id Software hat sich nun erstmals zum ungefähren Umfang von "Doom: The Dark Ages" geäussert. Demnach dürften wir deutlich länger als mit den Vorgängern beschäftigt sein.

So erklärt Martin, dass "Doom: The Dark Ages" 22 Levels umfassen wird. Jedes hat eine Spielzeit von rund einer Stunde, wodurch man unter dem berühmten Strich auf mehr als 20 Stunden Spielzeit kommen dürfte. Dies ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu "Doom Eternal" (knapp 15 Stunden) und "Doom" (knapp zwölf Stunden). Diese boten jeweils auch "nur" 13 Levels.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.