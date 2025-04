Zweiter offizieller Trailer zu Doom: The Dark Ages

Publisher Bethesda Softworks und Entwickler id Software versorgen uns mit dem zweiten offiziellen Trailer zu "Doom: The Dark Ages". Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier wird uns knapp drei Minuten lang frisches Material aus "Doom: The Dark Ages" gezeigt. Dabei gibt es einige packende Szenen zu sehen, die uns gekonnt auf den kommenden Ego-Shooter einstimmen.

"Doom: The Dark Ages" lädt erneut zum Dämonenschlachten ein. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, welches vor dem neu aufgelegtem "Doom" aus dem Jahr 2016 und "Doom Eternal" spielt. Wir lernen darin die Ursprungsgeschichte des charakteristischen Protagonisten in einem futuristischen Mittelalter-Setting kennen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Doom: The Dark Ages" erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.