Juni-Termin für Dordogne

Focus Entertainment hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Dordogne" verkündet. Über einen neuen Release Date Trailer könnenw ir uns jetzt schon freuen.

Demnach ist "Dordogne" ab 13. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Es dauert also nur noch etwas mehr als einen Monat bis wir den vielversprechenden Titel endlich selbst spielen dürfen.

In "Dordogne" schlüpfen die Spieler in die Rolle von Mimi, einem Mädchen, das jeden Sommer seiner Kindheit in der namensgebenden französischen Region verbracht hat. Nun kehrt Mimi in das Haus ihrer verstorbenen Grossmutter zurück, wo es Briefe und verborgene Familiengeheimnisse zu entdecken gilt. Das Spiel wechselt zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Mal hüpft Mimi als Zehnjährige durch die Landschaft, mal erkundet sie in der Gegenwart das Haus ihrer Oma. Die Spieler decken die Beziehung zwischen Grossmutter und Enkelin auf, während sie Fotos, Objekte und Wörter sammeln, um Mimis Mappe damit zu füllen und Erinnerungen lebendig zu halten.