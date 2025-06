Arc System Works gibt bekannt, dass "Double Dragon Revive" auch für Switch erscheinen wird. Gleichzeitig wurde ein ausführlicher neuer Trailer gezeigt.

Demnach wird "Double Dragon Revive" am 23. Oktober auch für Nintendos Hybridkonsole veröffentlicht. Für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC war der Prügler ja schon länger für dieses Datum angekündigt gewesen. Der eingangs erwähnte neue Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast fünf Minuten lang darauf ein.

"Double Dragon Revive" wird klassisches Brawler-Gameplay bieten, dies aber mit 3D-Grafik und einer tiefgehenden Steuerung in einem modernen Gewand präsentieren. Die Reihe debütierte in den Achtzigern in der Spielhalle und wurde in den Folgejahren auf viele Plattformen portiert.