Double Dragon Revive: Neuer Trailer

Arc System Works hat einen neuen Trailer zu "Double Dragon Revive" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns Marian und Yagyu Ranzo aus "Double Dragon Revive" über eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Beide Charaktere sind in dem Prügler spielbar.

"Double Dragon Revive" wird klassisches Brawler-Gameplay bieten, dies aber mit 3D-Grafik und einer tiefgehenden Steuerung in einem modernen Gewand präsentieren. Die Reihe debütierte in den Achtzigern in der Spielhalle und wurde in den Folgejahren auf viele Plattformen portiert.

"Double Dragon Revive" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.