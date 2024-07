Double Dragon Revive vorgestellt

Publisher Arc System Works und Entwickler Yuke's haben "Double Dragon Revive" angekündigt. Einen ersten Teaser-Trailer zu dem Prügelspiel hatte man natürlich auch im Gepäck.

Die Entwickler versprechen, in "Double Dragon Revive" das Gameplay-Gerüst der traditionellen Side-Scrolling-Actionspiele beibehalten zu wollen und gleichzeitig sollen Steuerung und Schwierigkeitsgrad zeitgemässer sein. Die Erfahrung, die durch die Entwicklung von Prüglern gewonnen wurde, soll in "Double Dragon Revive" berücksichtigt werden. Zu den bisher bestätigen Charakteren gehören Jimmy Lee, Billy Lee, Abobo, Roper und viele mehr. Der eingangs erwähnte Teaser-Trailer deutet jetzt schonmal an, was da auf uns zukommt.

"Double Dragon Revive" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.