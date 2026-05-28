Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt angekündigt

Anlässlich des gestrigen Dragon Quest Days kündigte Square Enix auch "Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt" an. Einen ersten Teaser dazu hatte man ebenfalls zu bieten.

Bei "Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um den neuesten Teil der "Dragon Quest Monsters"-Reihe. Er befindet sich aktuell für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.

Im Mittelpunkt der Handlung von "Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt" stehen die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera, welche bereits aus "Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut" bekannt sind. Weitere Informationen zu dem Projekt werden natürlich noch folgen.

"Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt" hat noch keinen Releasetermin, es soll aber vor "Dragon Quest XII: Jenseits der Träume" veröffentlicht werden.