Pünktlich zum gestrigen Dragon Quest Day hat Square Enix "Dragon Quest XII: Jenseits der Träume" vorgestellt. Einen ersten Trailer hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.
Die Entwicklung von "Dragon Quest XII: Jenseits der Träume" wurde unter anderer Struktur von Grund auf neu aufgesetzt. Im Zuge dessen wurde der Titel von "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" in "Dragon Quest XII: Jenseits der Träume" umbenannt. Verbunden mit dieser Änderung wurde auch das Spiel-Logo komplett überarbeitet.
Während des Dragon Quest Day Broadcasts wurden zudem Nachrichten von Game Designer Yuji Horii und Executive Producer Yosuke Saito sowie Gameplay-Aufnahmen aus der Entwicklung veröffentlicht. Eine Kostprobe des Soundtracks gab es ebenfalls zu hören.
Bisher ist unklar, wann "Dragon Quest XII: Jenseits der Träume" für welche Systeme erscheint.