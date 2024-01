Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz: 7-stellig ausgeliefert

Square Enix freut sich mitzuteilen, dass von "Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz", dem neuesten Ableger der "Dragon Quest Monsters"-Reihe, seit der Veröffentlichung exklusiv für die Nintendo Switch weltweit mehr als 1 Million Einheiten ausgeliefert wurden, sowohl physisch im Einzelhandel als auch digital über den Nintendo eShop. Dieser aufregende Meilenstein folgt direkt auf das 25. Jubiläum der "Dragon Quest Monsters"-Serie, seit der Veröffentlichung des ersten Spiels des Franchise: "Dragon Quest Monsters": Terry's Wonderland.

Während ihrer Reise durch die fantastische Welt von Nadiria nimmt "Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz" Spielermit auf ein Rollenspielabenteuer rund um Psaro, dem Antagonisten aus "Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen". Mit seiner Hilfe werden sie zu einem Monsterbändiger, der über 500 einzigartige Monster rekrutieren und trainieren kann. Nur mit diesen Kreaturen an seiner Seite wird es Psaro gelingen, zum Herrscher der Monsterwelt aufzusteigen. "Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz" verfügt ausserdem über ein neu entwickeltes Synthese-System, das Neulingen und Fans der "Dragon Quest Monsters"-Serie die Möglichkeit bietet, neue Monsterkombinationen mit jeweils angeborenen Talenten zu entdecken. Fans treten in strategischen Kämpfen mit einem Team von acht Monstern an – entweder in der Hauptgeschichte oder gegen andere Monsterbändiger aus der ganzen Welt in verschiedenen Online-Kampfmodi.

Zur Feier dieses Meilensteins erhalten alle Spieler von "Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz" als Dank für ihre Unterstützung ein kostenloses "Mighty Meat Platter Set". Dieses steht ab dem 1. Februar um 17 Uhr kostenlos im Nintendo eShop zum Download bereit. Nach dem Download und einem Neustart des Spiels werden die im Set enthaltenen Gegenstände automatisch dem Inventar der Spieler hinzugefügt.

Das Mighty-Meat-Platter-Set

Manky Meat x 5

Monster Munchies x 5

Smoked Sirloin x 5

Meaty Treats x 3

Beastie Bites x 2

Better Beastie Bites x 1

"Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz" erschien am 1. Dezember 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.