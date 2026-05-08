Dracula: The Disciple vorgestellt

Publisher Nacon und Entwickler Cyanide Studio kündigen "Dracula: The Disciple" an. Bewegte Bilder dazu hatte man in Form eines Trailers ebenfalls im Gepäck.

Bei "Dracula: The Disciple" handelt es sich um ein Puzzle-Adventure aus der Ego-Perspektive. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Emile Valombres, einem französischen Archivar, welcher an einer unheilbaren Krankheit leidet. Seine Suche nach einem Heilmittel führt ihn zu Draculas verlassenem Schloss, wo der Graf jene dunklen Experimente durchführte, welche ihm Unsterblichkeit verliehen. Um dem Tod das umgangssprachliche Schnippchen zu schlagen, müssen wir diese verfluchte Burg erkunden, okkulte Werkzeuge einsetzen und die Geheimnisse der Verwandlung in einen Vampir aufdecken.

Einen Trailer zu "Dracula: The Disciple" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin widmet man sich über eine Minute lang ni düsteren Bildern vor allem dem Setting und der Story.

"Dracula: The Disciple" hat noch keinen Termin.