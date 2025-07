Ausführlicher Übersichtstrailer zu Drag x Drive

Nintendo hat mittlerweile einen umfangreichen Übersichtstrailer zu "Drag x Drive" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast acht Minuten lang gezeigt, was von "Drag x Drive" spielerisch und inhaltlich zu erwarten ist. Dabei geht es zunächst etwa um die grundlegende Steuerung oder die Ausführung spezieller Tricks. Später werden zum Beispiel aber auch die einzelnen Modi genauer erklärt.

Dabei wird klar, dass uns "Drag x Drive" hauptsächlich die Maus-Unterstützung der Joy-Con-2-Controller näherbringen soll. Testspieler haben diese bisher grundsätzlich positiv ausgenommen, bemängelten aber nach längeren Sitzungen, vor allem bei dem ebenfalls unterstützten "Metroid Prime 4: Beyond", die mitunter etwas unpassende Ergonomie.

Zudem erinnert man uns nochmal an den "Drag x Drive: Global Jam", also die zeitlich begrenzte Demo von "Drag x Drive" für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Diese wird ja am 9. August von 12 bis 16 Uhr sowie am 10. August von 2 bis 6 Uhr und von 18 bis 22 Uhr verfügbar sein.

"Drag x Drive" erscheint am 14. August exklusiv für Switch 2.