Drag x Drive exklusiv für Switch 2 angekündigt

Im Rahmen der gestrigen Direct-Präsentation enthüllte Nintendo auch "Drag x Drive" exklusiv für Switch 2. Was sich hinter dem Titel verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

Der Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller ermöglicht ein komplett neues Spielerlebnis, was vor allem deutlich wird, wenn man sich in "Drag x Drive" einklinkt. Ein frisches 3-gegen-3-Online-Erlebnis: "Drag x Drive" (ausgesprochen „Drag and Drive“) fordert uns heraus, den Maus-Modus mit beiden Joy-Con 2 gleichzeitig zu verwenden, um intuitiv zu lenken, zu beschleunigen, Tricks auszuführen und Spielzüge wie Dunks auszuführen.

"Drag x Drive" erscheint im Laufe des Sommers.