Drag x Drive: Zeitlich begrenzte Demo im August

Kurz vor dessen Release wird Nintendo eine zeitlich begrenzte Demo von "Drag x Drive" veröffentlichen. Einzige Bedingung für deren Nutzung ist ein aktives Abo bei Nintendo Switch Online.

Die zeitlich begrenzte Demo von "Drag x Drive" wird demnach am 9. August von 12 bis 16 Uhr sowie am 10. August von 2 bis 6 Uhr und von 18 bis 22 Uhr verfügbar sein. Nintendo nennt den Event übrigens "Drag x Drive: Global Jam".

Der Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller ermöglicht ein komplett neues Spielerlebnis, was vor allem deutlich wird, wenn man sich in "Drag x Drive" einklinkt. Ein frisches 3-gegen-3-Online-Erlebnis: "Drag x Drive" (ausgesprochen „Drag and Drive“) fordert uns heraus, den Maus-Modus mit beiden Joy-Con 2 gleichzeitig zu verwenden, um intuitiv zu lenken, zu beschleunigen, Tricks auszuführen und Spielzüge wie Dunks auszuführen.

"Drag x Drive" erscheint am 14. August exklusiv für Switch 2.