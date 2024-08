Begleiter in Dragon Age: The Veilguard nicht vollständig kontrollierbar

Entwickler BioWare hat jetzt in Person von Game Director Corinne Busche enthüllt, dass die Begleiter in "Dragon Age: The Veilguard" nicht komplett kontrolliert werden können. Eine Erklärung für diese Massnahme bekommen wir auch geliefert.

Demnach sei "Dragon Age: The Veilguard" technisch sehr fordernd für den Spieler. Bei internen Tests habe man dann herausgefunden, dass die Spielerfahrung nicht sinnvoll ergänzt wird, wenn dazu noch sämtliche Begleiter vollständig kontrolliert werden könnten. Zudem würden die Begleiter dadurch unabhängiger wirken. Bestimmte Aktivitäten der Begleiter könnten im Kampf aber natürlich immer noch über ein entsprechendes Rad getriggert werden.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung und wird im Herbst erscheinen.