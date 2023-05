Dragon Age: Dreadwolf lässt auf sich warten

Nachdem "Dragon Age: Dreadwolf" im vergangenen Oktober das Alphastadium erreicht hatte und somit komplett durchspielbar war, hatten viele Fans auf einen Release in diesem Jahr gehofft. Dazu gibt es jetzt Neuigkeiten.

So stellte Electronic Arts jetzt seine (überzeugenden) Jahreszahlen vor und erwähnte dabei die geplanten Releases für das aktuelle Fiskaljahr, das im kommenden März endet. Da "Dragon Age: Dreadwolf" in diesem Zusammenhang leider nicht genannt wurde, ist jetzt klar, dass Biowares Rollenspiel nicht vor dem April 2024 veröffentlicht wird. Das klingt zwar im ersten Moment enttäuschend, aber einen offiziellen Releasezeitraum für den Titel hatte es ohnehin noch nicht gegeben.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: Dreadwolf" stehen die Spieler, doch hinter dem namensgebenden Titel "Dreadwolf" verbirgt sich Antagonist Solas, der Schreckenswolf. Einige sagen, er könnte ein Elfengott sein, was andere bestreiten. Manche bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk oder einen Erlöser, der sein Volk auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und die Methoden fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: Dreadwolf" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.