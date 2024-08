Etwas genaueres Releasefenster für Dragon Age: The Veilguard

Langsam aber sicher wird das Releasefenster von "Dragon Age: The Veilguard" etwas genauer. Jetzt gab es diesbezüglich eine neue Angabe von Electronic Arts.

Dort sagt man jetzt nämlich, dass "Dragon Age: The Veilguard" erst im dritten Quartal des aktuellen Fiskaljahres erscheinen wird. Das bedeutet, dass das Action-Rollenspiel erst nach dem 1. Oktober verfügbar sein wird. Bisher war offiziell nur von Herbst die Rede. Das genaue Datum folgt dann noch in diesem Monat.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.