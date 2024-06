Infos zu den Modi von Dragon Age: The Veilguard

Nachdem es kürzlich bereits den ersten Trailer und Gameplay aus "Dragon Age: The Veilguard" zu sehen gab, erfahren wir heute neue inhaltliche Informationen. Diese betreffen die Modi des Action-Rollenspiels.

So hat Director Corinne Busche verraten, dass "Dragon Age: The Veilguard" über einen Fotomodus verfügen wird. Ausserdem sind Grafik- und Performancemodus an Bord. In letzterem sollen 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden, wobei es in den kommenden Monaten noch genauere Informationen dazu geben wird.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" erscheint noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.