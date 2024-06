Neuer Name für Dragon Age: Dreadwolf

BioWare gibt bekannt, dass "Dragon Age: Dreadwolf" von nun an eine neuen Namen hat. Ausserdem können wir uns schon nächste Woche über erste Gameplay-Impressionen aus dem Rollenspiel freuen.

Dragon Age: Dreadwolf

Demnach hört "Dragon Age: Dreadwolf" ab jetzt auf den Namen "Dragon Age: The Veilguard". BioWare begründet die Änderung damit, dass man nun besser sehen könne, um was es in dem Spiel geht.

Erstes Gameplay aus "Dragon Age: The Veilguard" ist ebenfalls am Horizont. Konkret wird es am 11. Juni um 17 Uhr veröffentlicht und einen Umfang von etwa 15 Minuten haben.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber momentan unterminiert.